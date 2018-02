Pesquisa mostra Meirelles atrás dos adversários em GO Na primeira pesquisa de opinião pública de Goiás feita depois da filiação do presidente do Banco Central (BC) ao PMDB, Henrique Meirelles apareceu como o terceiro mais lembrado na disputa para o Senado, atrás do senador Demóstenes Torres (DEM) e do prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB). Numa eventual disputa para o governo do Estado com o senador Marconi Perillo (PSDB), Meirelles ficou muito atrás: 19,8% contra 56,20% do tucano.