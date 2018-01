Pesquisa indica Aécio à frente de Lula em eventual disputa em 2018

Brasíli - Em um cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, a pesquisa CNT/MDA divulgada nesta quarta-feira, 24, mostra o tucano Aécio Neves com 24,6% das intenções de voto para as eleições presidenciais de 2018. Na sequência, aparece o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 19,1% e Marina Silva, com 14,7%.

Este primeiro cenário mostra ainda Jair Bolsonaro com 6,1% das intenções de voto, seguido por Ciro Gomes, com 5,8%, e com uma taxa de brancos e nulos de 19,6% e indecisos de 10,1%.

Já em um cenário com o tucano Geraldo Alckmin na disputa, o ex-presidente Lula tem 19,7%, seguido por Marina Silva, com 18%. Já o tucano registra 13,8%. Ciro Gomes tem 7,4%, Bolsonaro, 6,3%. Já brancos e nulos somam 24,2% e indecisos, 10,6%.

Em um terceiro cenário proposto pela pesquisa, com a inclusão de José Serra pelo PSDB, Lula repete 19,7%, seguido por Marina por 17,8% e Serra com 14,5%. Já Ciro tem 7,2%, Bolsonaro, 6,4%. Os que devem anular ou votar em branco somam 24,1% e os indecisos, 10,3%.

Segundo turno. Em cenários estimulados de segundo turno, o tucano Aécio Neves venceria Lula com 40,6% contra 27,5%. Votos brancos e nulos somam 25,7% e indecisos 6,2%.

Em outros cenários com o Lula no segundo turno, o ex-presidente também ficaria atrás de Ciro Gomes (29,1% contra 28,2%; brancos e nulos:34,3% e indecisos 8,4%) e de Marina Silva (36,6% contra 26,3%, branco e nulo 30% e indecisos 7,1%)

Voto espontâneo. Na avaliação de votos espontâneos o tucano Aécio Neves aparece com 10,7% das intenções, seguido por Lula com 8,3% e Marina Silva com 3,9%. Bolsonaro tem 3,2% das intenções de voto, Dilma aparece com 1,6%, Serra, 1,3% e Alckmin 0,8%.