Pesquisa Ibope mostra Dilma liderando no Ceará Pesquisa feita pelo Ibope no Ceará e divulgada nesta segunda-feira, 9, pelo Diário do Nordeste mostra a presidente Dilma Rousseff com uma liderança confortável no Estado. A presidente, que tem o apoio do governador Cid Gomes (PROS), tem 55% das intenções de voto, contra 8% de Aécio Neves (PSDB) e 6% de Eduardo Campos (PSB). Pré-candidato do PSC, Pastor Everaldo tem 3%.