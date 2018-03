Pesquisa Datafolha aponta empate técnico entre Serra e Dilma

SÃO PAULO - Os candidatos à Presidência José Serra (PSDB) e Dilma Rousseff (PT) estão tecnicamente empatados, aponta pesquisa Datafolha realizada na quinta e quarta-feira em todo o País e publicada nesta sexta-feira, 2, do jornal Folha de S. Paulo. O tucano aparece com 39% das intenções de voto, contra 38% de Dilma. A candidata do PV, Marina Silva, registra 10%. O levantamento tem margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

A pesquisa informa ainda que 5% responderam que pretendem votar em branco ou nulo. Outros 9% disseram não saber em quem votar. Na pesquisa anterior do instituto, realizada em 20 e 21 de maio, Serra e Dilma tinham 37% e Marina, 12%.

Na pesquisa espontânea, em que os eleitores dizem em quem pretendem votar sem ver uma lista de nomes, Serra registrou 19% - ante 14% no levantamento do mês de maio. A candidata do PT também subiu em comparação à pesquisa anterior: de 19% para 22%. Marina Silva permaneceu com os mesmos 3%.

O candidato tucano segue com a maior rejeição entre os eleitores, apesar de ter apresentado leve queda: passou de 27% em maio para 24% no novo levantamento. Dilma e Marina mantiveram os mesmos índices de rejeição que apresentaram na pesquisa de maio, de 20% e 14%, respectivamente. Na pesquisa, foram entrevistados 2.658 eleitores em 163 municípios brasileiros. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número 17162/2010.