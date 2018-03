Pesquisa da CNT avaliará popularidade do governo Dilma A Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulga na próxima terça-feira, 11, os resultados de pesquisa sobre a avaliação dos índices de popularidade do governo e pessoal da presidente Dilma Rousseff. O estudo apresenta também qual a principal marca do governo Dilma, na avaliação dos entrevistados, questiona a expectativa deles para os próximos 6 meses em relação a emprego, renda mensal, saúde, educação e segurança pública e traz ainda dados sobre a confiança dos brasileiros nas principais instituições do País e sobre a percepção quanto à inflação.