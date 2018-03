Pesquisa coloca Cabral na frente na disputa pelo governo do Rio de Janeiro

Pesquisa do Instituto Vox Populi para o jornal O Dia mostra o governador Sérgio Cabral (PMDB), candidato à reeleição, na liderança das intenções de voto no Rio de Janeiro, com 38%. O ex-governador Anthony Garotinho (PR) está em segundo, com 20%, tecnicamente empatado com o terceiro colocado, deputado Fernando Gabeira (PV), que teve 18% da preferência do eleitorado. Disseram que votariam em branco ou nulo 15% dos entrevistados e 9% não responderam. A pesquisa foi feita entre os dias 20 e 22 de março e a margem de erro é de 3,1 pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Garotinho é o candidato com maior rejeição. 32% dos entrevistados disseram que não votariam no ex-governador, enquanto Gabeira tem 22% de rejeição e Cabral, 9%.

Nas projeções para o segundo turno, Cabral ganha dos dois principais adversários. Contra Garotinho, Cabral aparece com 45% das preferências, enquanto o ex-governador obtém apenas 24%. Cabral fica na frente com uma vantagem maior na projeção que o coloca contra Gabeira. Nesse caso, o atual governador do Rio atrai 50% do eleitorado, enquanto o deputado fica com 21%. Na disputa entre Garotinho e Gabeira, o ex-governador vence com uma vantagem de apenas um ponto porcentual, com 30% contra 29% do deputado.

O levantamento inclui ainda uma pesquisa sobre a disputa pelo Senado. O senador Marcelo Crivella (PRB) aparece na frente, com 37% das intenções de voto. Ele é seguido pelo ex-prefeito Cesar Maia (DEM) e a ex-governadora e ex-senadora Benedita da Silva (PT), ambos com 31%.