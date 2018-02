Pesquisa CNT/Sensus terá Lula, eleições e futebol A Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulga amanhã em Brasília a 90ª Pesquisa CNT/Sensus. Além da tradicional medição sobre a aprovação do governo e do desempenho pessoal do presidente Lula, o levantamento vai abordar vários outros assuntos, que passam da política à economia, de assuntos gerais ao futebol. O instituto apurou, por exemplo, as preferências da população sobre as eleições de 2010 para a Presidência da República a partir de uma lista de 21 nomes. Não foi antecipado nenhum nome da lista. A fidelidade partidária também está no foco a pesquisa. A CNT/Sensus perguntou a opinião da população sobre se o mandato parlamentar pertence ao político ou ao partido. Outros assuntos que fazem parte da pesquisa são a percepção sobre a importância da imprensa na formação da opinião individual e qual a mídia utilizada pela sociedade para se informar. Na economia, a CNT/Sensus vai trazer a opinião dos entrevistados sobre a fabricação de biocombustíveis e seu efeito na produção de alimentos. A pesquisa tratará ainda da relação do brasileiro com o futebol e qual o time de sua preferência. Dentro do estudo, foi perguntado aos torcedores qual time será campeão brasileiro. Por fim, com o início do horário de verão, a pesquisa vai revelar a aceitação do povo à medida. A pesquisa entrevistou 2 mil pessoas entre os dias 8 e 11 de outubro em 136 municípios nas cinco regiões do País.