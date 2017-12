Pesquisa CNT/Sensus será divulgada na terça-feira A Confederação Nacional do Transporte vai divulgar na terça-feira os resultados da 81ª Pesquisa CNT/Sensus, com a avaliação do desempenho pessoal do presidente Lula e a preferência eleitoral diante de uma lista de possíveis candidatos a presidente da República, e opções de segundo turno nas eleições deste ano. A pesquisa, que ouviu 2 mil pessoas em 195 municípios, no período de 03 a 6 de abril, quis saber também a opinião dos entrevistados sobre a verticalização nas eleições de outubro, e se são a favor da reeleição para presidente da República governadores e prefeitos. A pesquisa também vai trazer uma avaliação sobre o caso do caseiro Francenildo Costa, que derrubou o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e a imagem do governo depois desse episódio. Vai avaliar ainda os resultados das CPIs no Congresso, o peso da carga tributária, invasões do MST, e qual o principal problema brasileiro para o qual o próximo presidente deverá buscar uma solução. Os entrevistados opinaram também sobre saúde, educação, pobreza e violência no País.