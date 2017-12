Pesquisa CNT/Sensus será divulgada na quarta A Confederação Nacional do Transporte vai divulgar na quarta-feira o resultado da 82ª Pesquisa CNT/Sensus, em Brasília. A pesquisa avalia a preferência dos eleitores na disputa presidencial, os ataques do crime organizado em São Paulo, e os efeitos da nacionalização do gás da Bolívia no Brasil. Os entrevistados foram consultados também sobre Copa do Mundo 2006. A pesquisa apurou ainda o Índice de Satisfação do Cidadão (ISC) com o País, o governo Lula, o desempenho pessoal do presidente e com os governadores e prefeitos. Para a pesquisa foram ouvidas 2 mil pessoas em 195 municípios, no período de 18 a 21 de Maio de 2006.