Pesquisa aponta vitória de Alckmin no 1º turno em SP

SÃO PAULO - O candidato ao governo de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) aparece com 49% das intenções de voto, enquanto o petista Aloizio Mercadante ocupa o segundo lugar com 16%, segundo pesquisa Datafolha divulgada hoje.

O levantamento mostra que Alckmin venceria as eleições no primeiro turno, pois todos os seus adversários somam juntos 33% das intenções.

A mostra foi realizada com 2.083 eleitores entre os dias 20 e 23 de julho. A margem de erro máxima é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo número 51.059/2010.

Rio

No Rio de Janeiro, o Datafolha coloca o governador Sérgio Cabral (PMDB) na liderança com 53% das intenções de voto. Em segundo vem Fernando Gabeira, do PV, com 18%. Os números também mostram que, se as eleições fossem hoje, o pleito seria definido no primeiro turno, em 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos.

Foram ouvidos 1.264 eleitores entre os dias 20 e 23 de julho. O levantamento está registrado no TSE, sob o protocolo número 59.653/2010.

Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, o Datafolha mostrou o candidato do PT, Tarso Genro, com 35% das intenções de voto, contra 27% de José Fogaça, do PMDB. A governadora Yeda Crusius, do PSDB, tenta a reeleição. Mas teria apenas 15% dos votos se a eleição fosse hoje.

A pesquisa foi realizada com 1.215 eleitores entre os dias 20 e 23 de julho. A margem de erro máxima é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. Esta pesquisa está registrada no TSE, sob o protocolo número 531.897/2010.