Pesquisa aponta liderança de Eunício Oliveira no Ceará

A primeira situação apresentada aos entrevistados, em pergunta estimulada, traz Eunício Oliveira com 36% das intenções, seguido de Roberto Pessoa (15%), Domingos Filho (8%), Ailton Lopes (2%), Nicole Barbosa (2%), brancos e nulos (19%) e 18% não sabem ou não responderam.

No segundo cenário, Eunício aparece com 39% das intenções de voto, à frente de Roberto Pessoa (18%), Izolda Cela (1%), Ailton Lopes (3%), Nicole Barbosa (2%), brancos e nulos (19%) e 17% não sabem ou não responderam. A terceira hipótese apresenta Eunício Oliveira com 38% das intenções de voto, seguido de Roberto Pessoa (17%), Leônidas Cristino (4%), Ailton Lopes (3%), Nicole Barbosa (2%), brancos e nulos (18%) e 17% não sabem ou não responderam.

No quarto cenário, o peemedebista segue com 39% das respostas, antes de Roberto Pessoa (18%), Mauro Filho (3%), Ailton Lopes (2%), Nicole Barbosa (2%) com 19% de brancos e nulos e 17% que não sabem ou não responderam. Por fim, no quinto cenário, Eunício aparece com 39% das intenções de voto, seguido de Roberto Pessoa (17%), Zezinho Albuquerque (4%), Ailton Lopes (3%), Nicole Barbosa (2%), brancos e nulos (18%) e não sabem ou não responderam (17%).

Apoiadores

A pesquisa, contratada pelo Diário do Nordeste, questionou também os eleitores sobre a intenção de votos associando os nomes dos pré-candidatos com os de seus apoiadores. Eunício Oliveira aparece ao lado do vice-presidente Michel Temer, enquanto os candidatos do PROS são relacionados ao governador Cid Gomes. Já o nome de Nicole Barbosa é associado ao ex-governador de Pernambuco e presidenciável Eduardo Campos (PSB). O apoiador de Roberto Pessoa, na pesquisa, é o ex-governador Lúcio Alcântara. Ailton Lopes, do PSOL, é associado a Heloísa Helena.

Em todos os cinco cenários, no questionamento que associa candidatos a seus apoiadores, Eunício Oliveira surge na frente com 30% ou mais das intenções de voto. A vantagem, contudo, diminui. Ganham espaço, principalmente, os candidatos do PROS e o pré-candidato do PR, Roberto Pessoa.

Pesquisa espontânea e rejeição

Eunício Oliveira é o favorito também na pesquisa espontânea: possui 11% das respostas, antes de Ailton Lopes (1%), Domingos Filho (1%), Roberto Pessoa (2%) e Zezinho Albuquerque (1%), outros (7%). Brancos e nulos somaram 14% e 63% não sabem ou não responderam.

Ailton Lopes tem 12% de rejeição; Domingos Filho, 13%; Eunício Oliveira, 11%; Izolda Cela, 15%; Leônidas Cristino, 12%; Mauro Filho, 17%; Nicole Barbosa, 13%; Roberto Pessoa, 14%; Zezinho Albuquerque, 18%. Por fim, 14% responderam que poderiam votar em todos.

A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Foram ouvidos 1.008 eleitores entre 1º e 04 de junho. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob número CE-00008/2014 e, com relação aos dados de sucessão presidencial, no Tribunal Superior Eleitoral sob número BR-00148/2014. Dados da pesquisa realizada no Ceará com relação às eleições presidenciais e à vaga para o Senado serão divulgadas nesta segunda-feira (9).