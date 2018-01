Pescadores invadem Ministério do Planejamento

BRASÍLIA - O edifício principal do Ministério do Planejamento, em Brasília, foi novamente invadido por manifestantes, na manhã desta quarta-feira, 22. Desta vez, são pescadores que protestam contra o cancelamento de registros de pesca. O grupo é de cerca de 100 pessoas, segundo a Polícia Militar.

Os manifestantes romperam a portal principal do prédio e ocupam o saguão de entrada. Houve um pequeno confronto com PMs, que chegaram a usar spray de pimenta para tentar dispersá-los. Os funcionários que conseguiram entrar no edifício tiveram que acessá-lo pela garagem.

No dia 17 de outubro, o ministério também foi ocupado por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), que reclamavam do "desmonte da política de reforma agrária".