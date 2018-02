Peru: Dilma destaca importância da integração comercial A presidente Dilma Rousseff afirmou na noite desta segunda-feira, 11, em discurso no Seminário Empresarial Brasil-Peru, em Lima, que os dois países devem pensar em integração comercial como maneira de se fortalecerem em um cenário internacional pós-crise. Segundo a presidente, no momento em que as economias desenvolvidas se recuperarem, o tamanho do mercado será considerado um "ativo" na mesa de negociações.