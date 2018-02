Pertence irá presidir Comissão de Ética Pública

O jurista José Paulo Sepúlveda Pertence, ex-ministro do Supremo Tribunal e ex-procurador Geral da República, foi nomeado há pouco pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como novo presidente da Comissão de Ética Pública. Pertence foi ministro do Supremo no período de maio de 89 a agosto do ano passado.Ele substitui o ex-ministro Marcílio Marques Moreira. A Comissão de Ética Pública é integrada por sete pessoas nomeadas pelo Presidente da República para mandatos não coincidentes de três anos.