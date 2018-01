Pérsio Arida está entre os indiciados pela Satiagraha

O indiciamento ocorreu em agosto de 2010. À PF, Arida não se esquivou das indagações formuladas. Ele foi depor sozinho, sem advogado. Alguns ex-colaboradores do grupo relataram que o economista teve participação importante na área de captação do fundo. Doleiros do caso Banestado - evasão de US$ 30 bilhões - também depuseram nos autos.

A PF indiciou ainda 42 cotistas do fundo. Arida foi indiciado como gestor do fundo do banqueiro Daniel Dantas, dono do Opportunity e alvo da Satiagraha, desencadeada em 2008. A operação da PF está sob suspeita no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Dois ministros já votaram pelo trancamento do caso sob alegação de que arapongas da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) atuaram ilegalmente no inquérito.

Defesa

A divulgação sobre o indiciamento de Arida coincide com o julgamento do STJ. "Essas investigações correm em segredo de Justiça e, além disso, tem a sua validade questionada na 5.ª Turma do STJ onde já existem dois votos pela declaração de sua nulidade", reagiu o criminalista Márcio Thomaz Bastos, ex-ministro da Justiça e defensor de Arida. "De todo modo, o dr. Pérsio Arida tem absoluta convicção de que não praticou nenhuma conduta que pudesse ser tida como ilícita."

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Opportunity informou em nota ter solicitado 13 vezes à PF acesso ao inquérito, sem êxito. "A vedação do acesso ao inquérito, sem razão, só pode ser vista como uma maneira desonesta de encobrir ilegalidades na sua condução." Na avaliação do Opportunity, a Satiagraha "foi pautada por iniciativas espúrias, os mentores da operação usaram o Estado para encobrir o fato de terem desrespeitado um sem-número de leis".

"Valeram-se de um circo midiático e de provas fraudadas para atender a interesses privados", destaca o texto. "É estranha a sincronia entre a divulgação desse inquérito da PF com a obtenção, pelo Opportunity, de uma liminar judicial para impedir a destruição de provas em um processo que corre na 3.ª Vara Federal e investiga os verdadeiros interesses que nortearam as ações dos responsáveis pela Satiagraha." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.