Pernambucano segue roteiro de Lula

Pernambuco, São Paulo, Brasília. O roteiro percorrido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também foi seguido por outro conterrâneo, o auxiliar de fisioterapia Ângelo Ronaldo de Oliveira, que trabalha como funcionário terceirizado na Câmara dos Deputados. Da condição de quem vive e labuta no centro do poder, Ângelo se sente à vontade para falar de política e Brasil. Prefere Lula a FHC, vê avanços na implantação do Plano Real e acredita que o País mudou. Pra melhor.

"Lula fez mais pelo povo, investiu em programas sociais, entregou o País melhor do que quando assumiu. Mas a solução para todos os problemas só vem de Deus mesmo", diz. Evangélico da Assembleia de Deus, Ângelo votou em Marina Silva (PV) na última eleição - não optou pela escolha de Lula porque Dilma tem "posições polêmicas sobre abortos e gays". Para ele, ainda é cedo para qualquer avaliação sobre o trabalho da nova ocupante do Planalto.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Do governo FHC, Ângelo não guarda boas recordações - "Tinha aumento de tudo, preço, inflação" -, mas reconhece que o Plano Real "fez a diferença". O auxiliar de fisioterapia diz que não entende muito de esquerda e direita e que não tem nada contra ou a favor do Congresso Nacional. Sobre os parlamentares, com os quais depara no expediente, dá uma resposta ao melhor estilo de boa vizinhança: "A maioria age certinho, confio neles."

Para os olhos de Ângelo, ele, a mulher e o País melhoraram de situação nos últimos anos. Ele, no caso, trocou a geladeira, o freezer e a máquina de lavar de casa e viajou de avião pela primeira vez há oito anos. Para ficar com as contas em dia recorre às prestações. Diante de tanto otimismo, a única crítica fica para a qualidade do serviço público. "Pela TV dá pra ver a calamidade da saúde", afirma.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

O que acha do Congresso Nacional?

"Não tenho nada contra nem a favor. É indiferente pra mim. Há pessoas boas e ruins em todos os lugares."

O que pensa sobre os políticos?

"A maioria age certinho, confio neles."

Sabe o que é esquerda e o que é direita? Como fazem essa diferenciação ideológica?

"Não entendo muito disso."

Lembra do governo FHC? O que acha do governo?

"Lembro sim, pra mim não foi muito bom. Tinha aumento de tudo, preço, inflação..."

O que representou o governo Lula?

"Lula fez mais pelo povo, investiu em programas sociais, entregou o País melhor do que quando assumiu. Mas a solução para todos os problemas só vem de Deus mesmo, nem do Lula."

Lembra do Plano Real? Como o qualifica?

"Fez a diferença."

Em quem votou nas últimas eleições? Por qual razão?

"Votei na Marina porque sou evangélico da Assembleia de Deus e a Dilma tinha posições polêmicas sobre aborto e gays."

Tem alguma opinião formada sobre o governo Dilma?

"Não, tá muito cedo."

O que acha dos serviços e das políticas públicas do Brasil?

"Pela TV dá pra ver a calamidade da saúde"