Permanência de Tuma depende de Ministério, diz Lula

Lula disse que leu as denúncias contra o secretário nacional da Justiça no jornal O Estado de São Paulo. "Eu vi informações hoje sobre o delegado Romeu Tuma. Primeiro tem de esperar a investigação. Todo mundo sabe que delegado Tuma filho é um delegado muito experimentado na Polícia brasileira, na Polícia de São Paulo. É um homem que tem uma folha de serviços prestada ao País. Se há uma denuncia contra ele, a única coisa que temos de fazer, antes de precipitarmos decisão, é investigar da forma mais democrática possível, dando a ele a oportunidade de defender-se", afirmou Lula, no Palácio do Itamaraty, onde recebeu as credenciais de novos embaixadores estrangeiros.

Lula disse que não conversou com o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, sobre o assunto.