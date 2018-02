Peritos refazem rota de avião de Campos antes de queda em Santos

Santos - Agentes da Polícia Federal e peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) retomaram na manhã desta sexta-feira, 15, o trabalho de mapeamento em 3D da área onde caiu o jato onde estavam o ex-governador Eduardo Campos e outras seis pessoas. O objetivo é tentar reproduzir o traçado exato que o Cessna fez antes da queda, no Boqueirão, em Santos.

Uma das possibilidades investigadas é se a aeronave colidiu com alguma edificação antes de cair. Testemunhas e pilotos da Base Aérea do Guarujá relatam ter visto fogo nas turbinas do jato momentos antes da queda. O trabalho dos peritos e agentes deve durar até o início da noite e a expectativa é que dentro de 10 dias consigam elaborar o mapa com a trajetória.

Nessa quinta-feira, 14, agentes da PF percorreram as ruas ao redor do ponto de impacto em busca de câmeras de vigilância que pudessem ter gravado imagens do momento da queda. A PF não confirmou se a busca deu resultados positivos.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As partes da aeronave que interessam para os investigadores já eram levadas nessa quinta para Brasília. Partes do motor do avião foram para uma oficina em São Paulo. A caixa-preta também começou a ser analisada pelo Cenipa. O equipamento tem capacidade para gravar duas horas de conversa entre as pessoas que estavam na cabine do avião e também as realizadas pelos pilotos com as torres de comando e controle.