Peritos encontram caixas-pretas do avião de Campos O delegado da Polícia Civil e diretor da Deinter-6, Aldo Galiano, disse nesta quarta-feira, 13, que as equipes de busca encontraram duas caixas-pretas do avião que transportava o candidato Eduardo Campos (PSB). "As caixas-pretas já foram recolhidas e estão com a Aeronáutica", afirmou, durante entrevista a jornalistas no local do acidente, no centro de Santos.