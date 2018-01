Perito inocenta Jader de fraude no Banpará O ex-senador Jader Barbalho (PMDB-PA) voltou nesta sexta-feira a chamar de "farsa montada" o processo que, na Comissão de Ética do Senado, o obrigou a renunciar ao mandato para evitar o risco de cassação por suposto desvio de recursos públicos do Banco do Estado do Pará (Banpará). Com o resultado da perícia judicial realizada nos documentos do Banpará anunciado nesta sexta, inocentando-o de beneficiar-se do dinheiro desviado do banco, Jader foi taxativo: "O que temos aqui é a conclusão cristalina de que eu não tive nenhuma participação nesse episódio. Houve, isto sim, uma tremenda manipulação de dados para me prejudicar". Segundo Jader, ele inúmeras vezes tentou fazer com que a Comissão de Ética esperasse o resultado dessa perícia judicial antes de fazer qualquer julgamento sobre se ele era culpado ou não do desvio de recursos do banco estadual para sua conta particular no Banco Itaú, no Rio de Janeiro. E acrescenta que nunca teve sua pretensão atendida pela Comissão porque "não interessava, as cartas já estavam marcadas". O perito Marco Aurélio Pimentel Moura, nomeado pela juíza da 21ª Vara Cível, Rosileide Cunha Barros, concluiu seu trabalho afirmando não ter sido Jader beneficiado com recursos do Banpará, assim como "não há meios de se afirmar que ele tenha tido qualquer vinculação nessas aplicações". Nos relatórios de fiscalização do Banco Central e na nota técnica da 5ª Câmara do Ministério Público Federal de Brasília, que incriminaram Jader, o perito diz não haver prova documental capaz de imputar ao ex-senador a responsabilidade como beneficiário das aplicações financeiras periciadas. Moura, escolhido pela Justiça de uma relação de três contadores indicados pelo Conselho Regional de Contabilidade, também criticou o relatório do inspetor do Banco Central, Abrahão Patruni Júnior, classificando-o de "carente de documentação hábil para comprovar o que se afirmou". No relatório de Patruni, Jader aparecia diversas vezes como maior beneficiado das fraudes no Banpará. Com base no relatório do perito, Jader disse que não irá utilizar o documento como forma de vingança contra aqueles que o atacaram. Mas afirmou: "Eu gostaria que a imprensa agora desse o mesmo destaque, na minha inocência nesse caso, quanto deu aos que me acusaram". Ele acrescentou que seus adversários perderam força para utilizar o caso Banpará como munição de campanha eleitoral. "Deveriam arrumar outro argumento, porque este não tem força moral para me atingir. Foi desmoralizado pelo perito indicado pela Justiça." Filosofando, Jader disse que nesses meses todos em que saiu do noticiário nacional preferiu optar pela reflexão sobre a natureza humana. Também se dedicou mais ao lado religioso. "Estou lendo o Eclesiastes, uma passagem da Bíblia, principalmente o trecho que diz haver tempo para tudo." Perguntado se seu tempo era para disputar o governo do Pará ou o senado, respondeu: "Ainda estou decidindo, mas bem antes da convenção do PMDB, prevista para junho, esta definição virá".