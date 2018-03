Perillo vê desarticulação do governo no Congresso O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), disse hoje que a aprovação do Código Florestal em primeira votação na Câmara mostrou uma desarticulação do governo na negociação sobre o tema. "O setor do agronegócio está muito articulado no Congresso e eles têm defendido alterações consideradas por eles pertinentes, assim como os ambientalistas também travam uma batalha defendendo seu ponto de vista. Se percebe que há uma certa desarticulação do governo no Congresso Nacional", disse o governador no primeiro dia do BIOSForum, evento que discute o desenvolvimento sustentável no País, em São Paulo.