Perillo tem o apoio do PSDB, garante o líder do partido no Senado

BRASÍLIA - O líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias (PR), afirmou há pouco que o governador de Goiás, Marconi Perillo, tem o apoio do partido. A chefe de gabinete do governador, Eliane Gonçalves Pinheiro, pediu demissão do cargo esta manhã depois que investigações da Polícia Federal apontaram que ela repassava informações sigilosas de operações direcionadas ao empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira.

Alvaro Dias telefonou esta manhã para o governador goiano. Segundo o líder, ele garantiu que não tem "nenhuma relação" com Cachoeira. Disse ainda que vai demitir todas as pessoas do governo dele que, porventura, aparecerem ligadas ao contraventor.

"Nós não podemos antecipar qualquer julgamento em relação a versões", afirmou o líder tucano, que mais uma vez criticou o que considera "vazamento seletivo orientado politicamente" das informações das investigações da PF.

Para Dias, as denúncias que envolvem o governo de Perillo não vão afetar a estratégia da campanha municipal tucana, especialmente a candidatura de José Serra em São Paulo. "A decisão do povo de São Paulo não terá nenhuma influência de Goiás. Não se pode transferir a responsabilidade a todos."

Ao longo do dia, o líder tucano conversou sobre a situação de Perillo com três senadores da bancada: Aloysio Nunes Ferreira (SP), Aécio Neves (MG) e Cyro Miranda (GO), que herdou no Senado o mandato de Perillo. A avaliação dos colegas é de que, após as gravações envolvendo o ex-líder do DEM Demóstenes Torres (sem partido-GO), o tucano foi escolhido como "alvo". Mas, por ora, o partido continuará dando-lhe total apoio. "Não podemos jogar aos leões alguém que não merece ser trucidado", afirmou um senador da bancada.