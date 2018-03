Perillo tem apoio do PSDB, diz Alvaro Dias O líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias (PR), afirmou nesta quarta que o governador de Goiás, Marconi Perillo, tem o apoio do partido. A chefe de gabinete do governador, Eliane Gonçalves Pinheiro, pediu esta manhã demissão do cargo depois que investigações da Polícia Federal apontaram que ela repassava informações sigilosas de operações direcionadas ao empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira.