Perillo rechaça CPMF e defende que Dilma faça reformas O governador eleito de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), aproveitou o evento promovido hoje pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na capital paulista, para defender a reforma tributária e rechaçar o retorno da CPMF. Para o governador tucano, que atualmente cumpre mandato de senador e vice-presidente da Casa, a presidente eleita, Dilma Rousseff (PT), terá força política para fazer as reformas necessárias já no início de seu governo.