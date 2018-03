'Perillo já deu todas as explicações', diz Anastasia

Em entrevista publicada nesta semana pelo jornal "O Estado de S. Paulo", Perillo comentou o escândalo das gravações que mostraram a relação estreita do senador Demóstenes Torres (sem partido-GO) com Cachoeira. "Numa hora como essa não dá para haver hipocrisia", afirmou. "Todos os políticos importantes de Goiás tiveram algum tipo de relação ou de encontro com Carlos Ramos, como empresário e dono de indústria de medicamentos em Anápolis que se relacionou durante muito tempo com várias personalidades da sociedade goiana."

Anastasia não quis se posicionar sobre a possível abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o envolvimento de parlamentares com Cachoeira, revelado pela Operação Monte Carlo da Polícia Federal. "CPI é tema do Congresso Nacional e não de um governador", disse.

No Congresso, líderes tanto dos partidos governistas quanto da oposição devem começar nesta terça-feira, no Senado e na Câmara, a coleta de assinaturas para o pedido de uma comissão mista que investigue a ligação de parlamentares das duas Casas com Cachoeira, que está detido no presídio federal de segurança máxima de Mossoró (RN).