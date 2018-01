Perillo defende apoio do PSDB às reformas no Congresso

BRASÍLIA - O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), defendeu nesta quinta-feira, 8, manutenção de apoio do seu partido ao governo de Michel Temer e às reformas em tramitação no Congresso. “Eu defendo que meu partido apoie firmemente as reformas”, disse ele, segundo texto divulgado por sua assessoria de imprensa. O governador participou nesta quinta da Conferência Anual da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), em Foz do Iguaçu (PR). Os tucanos pretendem discutir na próxima segunda-feira se continuam na base do governo.

“É preciso apoiar a aprovação das reformas, primeiro a previdenciária, depois a reforma política porque é na estrutura política eleitoral e partidária que se encontra a raiz da corrupção que deve ser extinta definitivamente do Brasil”. Ele afirmou que o PSDB tem a responsabilidade de garantir avanços econômicos para abrir caminho para a redução dos juros, a queda da inflação, e uma “boa política cambial”.

Segundo a nota, o governador pediu que haja equilíbrio neste momento difícil e pediu que o partido mantenha a aliança com o governo federal. Assim, de forma direta, estará apoiando as reformas e a agenda positiva.