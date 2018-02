Perícias do mensalão serão feitas pelo INC O STF decidiu que os técnicos do Instituto Nacional de Criminalística serão os responsáveis pelas perícias da ação do mensalão que têm de ser refeitas. Os que já atuaram no caso, contudo, não poderão participar. A defesa do publicitário Marcos Valério pretendia que as perícias fossem feitas por técnicos particulares, pois considera os auditores oficiais já comprometidos com os resultados. "A questão se resolve apenas com a determinação de que as perícias sejam feitas por outros peritos oficiais, diversos dos que subscreveram os laudos anteriores", disse o ministro Joaquim Barbosa.