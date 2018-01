Perícia examinará roupa em suposto cativeiro de prefeito A Polícia Federal enviou nesta sexta-feira à polícia técnico-científica peças de roupa provavelmente manchadas de sangue para realização de perícia e comparação com amostra de sangue do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT). As roupas foram recolhidas na noite de quarta-feira em uma casa localizada no km 399 da rodovia Régis Bittencourt, no município de Miracatu. A PF recebeu denúncia anônima de que Celso Daniel teria permanecido em cativeiro nessa casa durante o sábado até ser levado a Juquitiba, local onde foi executado. A busca na casa foi autorizada pelo juiz Casem Mazloum, titular da 1.ª Vara Criminal Federal. Peritos federais fizeram fotos e examinaram o interior da casa. Os federais ainda não têm a identificação dos últimos moradores ou do proprietário. Vizinhos serão ouvidos.