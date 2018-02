Perfil falso de Sarney no Twitter não está mais no ar

O perfil falso do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), no Twitter não está mais no ar. Até o início da tarde desta sexta-feira, 19, a página estava funcionando com mais de dois mil seguidores. Procurado pelo estadao.com.br, o gabinete de Sarney afirmou que ficou sabendo do perfil deletado pela reportagem. "O negócio começou a crescer e devem ter ficado com medo que se descobrisse a autoria", informou.

No entanto, a equipe de Sarney reiterou que Polícia Legislativa do Senado, que conta com a ajuda do Prodasen, vai continuar com o trabalhar para identificar o usuário que criou o perfil, a fim de entrar com as "medidas judiciais cabíveis''.

Ainda segundo sua equipe de comunicação, Sarney não tem planos de se tornar adepto do Twitter, assim como fez o governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência em 2010, José Serra (PSDB).

O Palácio dos Bandeirantes confirmou que o perfil de Serra é verdadeiro. Foi criado pelo próprio governador. Antes disso, o nome de Serra aparecia em dez perfis falsos, a maioria com referências à possível candidatura do tucano à Presidência em 2010.