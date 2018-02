Péres vê efeito benéfico em licença de Renan O senador Jefferson Peres (PDT-AM) - relator do processo que acusa o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) de usar laranjas na compra de emissoras de rádio em Alagoas - disse que acredita que a licença de Calheiros da Presidência do Senado terá efeito benéfico e imediato, já que contribuirá para acabar com a tensão da Casa. "Vai contribuir para que a Casa volte a funcionar na normalidade, mas é um gesto com cinco meses de atraso". O senador Cristovam Buarque também avaliou que a decisão do Renan foi tomada tarde. "Não acredito que os relatores vão amolecer", afirmou. Calheiros já deixou o prédio do Senado.