Peres será relator do 3º processo contra Renan O senador Jefferson Peres (PDT-AM) será o relator do terceiro processo contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, no Conselho de Ética. Desde que explodiu a crise no Senado, Peres assumiu posição firme em defesa do afastamento de Renan da Presidência da Casa. Neste processo, Renan é acusado de usar "laranjas" para aquisição de emissoras de rádio e jornal em Alagoas.