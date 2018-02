Pereira: grupo quer que PMDB avalie destituição na CCJ Um grupo de senadores do PMDB articula uma reunião para que a decisão do líder do partido, Valdir Raupp (RO), de destituir os senadores Jarbas Vasconcelos (PE) e Pedro Simon (RS) da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa seja submetida a todos os integrantes da bancada. "Isso significa, na verdade, desautorizar a posição do líder que na quinta-feira afastou os dois colegas da comissão. Isso mexeu com os brios do PMDB. O líder seguiu orientação de forças estranhas à bancada e precisa rever a medida", afirmou o senador Valter Pereira (PMDB-MS), que lidera o grupo de solidariedade a Simon e Jarbas. Em reunião realizada hoje com os senadores Aloizio Mercadante (PT-SP) e José Agripino (DEM-RN), Jarbas afirmou que está recebendo apoio da bancada do PMDB. Segundo ele, o problema não está restrito aos dois senadores. "Não é uma batalha de um grupo, mas da casa toda", disse.