Pereira é livre para falar o que bem entender, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que o ex-secretário- geral do PT, Silvio Pereira, é livre para falar o que bem entender. Pereira concedeu entrevista ao jornal O Globo na qual revela que o presidente mandava no PT mesmo após eleito, mas o exime de responsabilidade no esquema ilegal de arrecadação do publicitário Marcos Valério. Em rápida conversa com os jornalistas, no momento em que cumprimentava moradores do distrito de Santo Antônio do Leite, Lula ressaltou que não leu jornal e nem assistiu televisão ontem e hoje. Portanto, não soube o teor da entrevista concedida por Pereira. "Vou me inteirar das coisas na segunda-feira quando volto a trabalhar", afirmou. Lula, que está hospedado no sítio do ministro do Turismo, Walfrido Mares Guia, na zona rural de Ouro Preto, retorna a Brasília no final da tarde de hoje.