Perdi um grande amigo, afirma Dilma sobre morte de Thomaz Bastos

Brasília - A presidente Dilma Rousseff lamentou a morte do ex-ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos, na manhã desta quinta-feira, aos 79 anos, em São Paulo. Em nota, a presidente destacou a atuação do criminalista, a quem classificou como "um grande amigo", à frente do ministério.

"O País perdeu um grande homem, o Direito brasileiro perdeu um renomado advogado e eu perdi um grande amigo", disse a presidente, em nota encaminhada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A presidente deve viajar ainda nesta quinta a São Paulo para participar do velório de Thomaz Bastos. O horário ainda não foi definido, mas a agenda de Dilma programada para esta manhã segue mantida. A presidente participa às 11h, em Brasília, da Conferência Nacional de Educação.

Em nota, Dilma afirmou que Thomaz Bastos "era um defensor intransigente do direito de defesa e considerava o exercício da advocacia um pilar da sociedade livre".

Dilma destacou que, como ministro da Justiça, Thomaz Bastos foi responsável "por avanços institucionais, como a reestruturação que ampliou autonomia à Polícia Federal, a aprovação da emenda constitucional da reforma do Poder Judiciário e o Estatuto do Desarmamento". O criminalista foi ministro entre 2003 e 2007, no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Quem teve o privilégio de conviver com ele, como eu tive, conheceu também um amigo espirituoso, de caráter e lealdade ímpares. A seus familiares, amigos, alunos e admiradores, meus sentimentos nessa hora de dor", afirmou a presidente.