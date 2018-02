Perdemos nosso timoneiro, diz deputado do PSB

Ele estava acompanhando o candidato do PMDB ao governo do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, em coletiva de imprensa na Federação das Associações Comerciais e de Serviços do RS (Federasul), quando ficou sabendo do acidente. Assim que recebeu uma ligação com a notícia, o deputado começou a chorar e ficou cerca de 30 minutos reunido com os demais políticos presentes antes de falar com a imprensa.

Beto lembrou que Campos tinha recém completado 49 anos e que morre no mesmo dia em que seu avô, Miguel Arraes, faleceu, nove anos atrás. "Nós estamos chocados, tristes. Não era isso que nós tínhamos escolhido para viver este ano, nós queríamos viver a alegria de discutir o Brasil, de mudar o nosso País", afirmou, chorando. "Agora vamos rezar para que a família dele compreenda o acontecimento e vamos pensar calmamente o que fazer daqui para frente."

Segundo Beto, o ex-governador de Pernambuco era uma das mais importantes lideranças políticas do Brasil e uma esperança para o País. "A gente perdeu o nosso líder, mas não perdemos a esperança e as convicções de ajudar o Brasil", falou.

O deputado disse que conversou com Campos nesta terça-feira, 12, pela última vez, quando os dois marcaram uma agenda em Brasília para esta quinta, 14. Beto Albuquerque disse que seguirá para São Paulo esta tarde, para encontrar a família de Campos.