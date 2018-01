Pepe Vargas nega que articulação do governo seja 'capenga'

Brasília - Alvo de duras críticas de líderes peemedebistas, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Pepe Vargas, fez nesta quarta-feira, 25, uma "mea-culpa" na relação com o partido, mas negou que a articulação política do governo seja capenga e que a distribuição de cargos no segundo escalão tenha sido uma demanda apresentada pela sigla.

A fala de Vargas ocorre um dia após o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), reclamar que a coalizão do governo da presidente Dilma Rousseff está "capenga".

A queixa do peemedebista ocorreu depois do jantar realizado no Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República e presidente do PMDB, Michel Temer, que contou com a presença de integrantes da equipe econômica do governo e do ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante.

