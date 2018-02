‘Pensei que Russomanno queria mudar’, diz petista

O candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, questionou na quarta-feira, 25, a aproximação entre o PSDB de José Serra e o PRB de Celso Russomanno. O petista sugeriu que a candidatura do adversário está mudando de rumo.

"Imaginava que a candidatura (de Russomanno) proporia uma mudança, e não a continuidade. Hoje a Prefeitura de São Paulo não é exemplo para nenhuma outra do País", disse Haddad durante caminhada pela Avenida Rio Pequeno, no Butantã, zona oeste.

Em entrevista ao Estado publicada na quarta, Russomanno subiu o tom das críticas ao petista e elogiou Serra. As declarações foram dadas após o candidato do PSDB se encontrar na sexta-feira, 20, com o coordenador da campanha do PRB e presidente nacional do partido, Marcos Pereira. A reunião ocorreu no apartamento do prefeito Gilberto Kassab (PSD).

Serra e Russomanno estão empatados tecnicamente na frente da disputa pela preferência do eleitorado, segundo o Datafolha, com 30% e 26% das intenções de voto, respectivamente. Haddad está bem atrás, com 7%. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos.

O candidato do PMDB a prefeito de São Paulo, Gabriel Chalita, também criticou o encontro de Serra e Pereira. O peemedebista afirmou que a formação de candidaturas auxiliares são "lamentáveis" e que a reunião entre os adversários "foi ruim" para a política. "O Kassab está prestando um desserviço para a política. Se de fato o Russomanno está se prestando a isso (um pacto de ajuda mútua com Serra), acho lamentável. O Kassab deveria estar reunido com o governador Alckmin e com a presidenta Dilma, preocupado com o problema da violência, e não com o Marcos Pereira e com o Serra para discutir uma eventual aliança ou uma ajuda de um pro outro. Isso é ruim para a política", afirmou.

Russomanno nega ter feito acordo com Serra, mas confirma a conversa de Pereira com o candidato tucano à prefeitura. Na quarta-feira, ele subiu o tom contra Kassab e fez críticas às medidas de sua administração na chamada Feirinha da Madrugada, no Brás, centro de São Paulo. Já o candidato Serra não participou de eventos públicos no dia de ontem.

Mensalão. Ainda na quarta o candidato petista à Prefeitura de São Paulo foi questionado se espera ter que falar sobre o julgamento do mensalão nos debates televisivos, que se iniciam na próxima semana. Haddad afirmou que seu foco são os problemas da cidade, mas estará preparado para "qualquer pergunta".