Penna do PV avalia que Lula transfere votos para Haddad O presidente nacional do PV, José Luiz de França Penna, reconheceu nesta noite que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode transferir votos para o pré-candidato do PT à prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad. O dirigente verde, que assiste ao desfile das escolas de samba paulistas no camarote da Prefeitura de São Paulo considerou que o ex-presidente petista é um "ícone da politica nacional" e lembrou que o PT tem um volume de votos relevante na cidade de São Paulo. "É claro que ele transfere, pois é um ícone da política nacional", disse.