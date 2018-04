Penna diz que candidatura de Gabeira ao governo é 'definitiva'

SÃO PAULO - O presidente nacional do Partido Verde (PV), José Luiz de França Penna, disse neste sábado, 19, que a candidatura do deputado Fernando Gabeira ao governo do Rio de Janeiro é definitiva, a despeito das ameaças do PSDB de desembarcar do palanque dos verdes no Estado. "Somos a noiva, estamos no altar. Se não vierem os comprometidos, faremos nossa festa do mesmo jeito", afirmou. Questionado sobre o fato de o PV estar coligado com os tucanos e os Democratas (DEM) no Rio, Penna disse que, diante da perspectiva da vitória de Gabeira no Estado, o PV não poderia recusar apoios. "Mas mesmo sem apoio, a campanha de Gabeira é algo definitivo", disse.

O PSDB ameaça sair da coligação com o PV no Rio para lançar um candidato independente ao Senado e, assim, oferecer um palanque exclusivo para o candidato tucano à Presidência, José Serra. Hoje, uma eventual candidatura tucana está impossibilitada pela aliança fechada entre PV-PSDB-DEM-PPS, na qual os dois candidatos ao Senado seriam o ex-prefeito do Rio César Maia (DEM) e, pelo PPS, Marcelo Cerqueira.

As declarações de Penna foram dadas durante a convenção estadual do PV, que lançou o empresário Fábio Feldmann ao governo do Estado de São Paulo e o ex-presidente do instituto Ethos Ricardo Young ao Senado. A candidata do PV à Presidência, Marina Silva, é aguardada no evento, realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).