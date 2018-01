Pena de morte ou perpétua só com nova Constituição Os juízes federais alertaram nesta quarta-feira as autoridades e políticos que estão propondo a adoção da pena de morte e da prisão perpétua para punir criminosos como os que seqüestraram e mataram o prefeito Celso Daniel que a Constituição brasileira não permite nenhuma das duas penas. O juiz-presidente da Associação dos Juízes Federais, Flávio Dino, afirmou que ?essa discussão é inócua?, porque a Constituição de 1988, em seu artigo 5º, inciso 47, proíbe a pena de morte no Brasil ? salvo em caso de guerra ?, assim como também penas de caráter perpétuo. Segundo Dino, o impedimento é ainda mais forte, porque o artigo 5º faz parte do capítulo que preserva os direitos e as garantias individuais, batizados de cláusulas pétreas, ou seja, as que não podem ser mudadas. ?Nem mesmo por emenda constitucional se pode promover essa mudança. A única hipótese é a da realização de uma nova Assembléia Constituinte.? Para o magistrado, a pena de morte e a prisão perpétua ?são ineficazes no combate à escalada da violência e do crime organizado?.