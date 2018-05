Peluso vota pela extradição de Battisti O ministro Cezar Peluso, do Supremo Tribunal Federal(STF), votou favorável à extradição do ex-ativista italiano Cesare Battisti. Peluso, relator do processo, votou pela extradição de Battisti com a condição de a Itália converter a pena perpétua em pena máxima de 30 anos de prisão.