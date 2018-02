Peluso rejeita pedido para soltura de Cesare Battisti

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Cezar Peluso, determinou há pouco que o ex-ativista italiano Cesare Battisti permaneça preso na Penitenciária da Papuda, em Brasília (DF). Peluso rejeitou o pedido dos advogados de Battisti para que ele fosse solto, já que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em seu último dia de governo, tinha decidido que o italiano não deveria ser extraditado para a Itália.

No despacho de três páginas, Peluso mantém a prisão e, diante da urgência do caso, determina que o processo seja encaminhado ao relator do caso no STF, ministro Gilmar Mendes, "que reapreciará os pedidos se for o caso". Mendes está de férias no mês de janeiro, mas esteve no tribunal nesta semana.