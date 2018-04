Peluso pede cópia da ação do mensalão para Barbosa Diante do risco de prescrição de parte dos crimes imputados a acusados de envolvimento com o mensalão, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cezar Peluso, pediu hoje ao relator do processo, Joaquim Barbosa, que coloque à disposição dos demais ministros da Corte cópia da ação. Com 38 réus, o processo é um dos maiores da história do STF.