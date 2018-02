Pelo Twitter, Serra indica que continua na vida pública

"Disse no meu discurso que nesses meses duríssimos, onde enfrentamos forças terríveis, vocês alcançaram uma vitória estratégica no Brasil", escreveu, em agradecimento ao apoio dos eleitores. "Sou muito grato aos 43,6 milhões de brasileiros e brasileiras que votaram em mim. E agradeço especialmente a vocês, aqui do Twitter, por tudo!", afirmou, garantindo, em seguida, que, embora não tenha sido eleito, seguirá na rede de microblogs, onde reunia, até a manhã de hoje, 556.373 seguidores. "Respondo a maior dúvida que surge aqui: sim, continuarei conversando com vocês, + de 556 mil seguidores. Eu não vou mudar", afirmou Serra, para alívio de alguns twitteiros que encheram o perfil do tucano de pedidos.

O ex-governador reconheceu novamente a vitória da candidata do PT e informou que, após a apuração, desejou boa sorte à presidente eleita. "Recebemos com respeito e humildade a voz do povo. Ontem cumprimentei a candidata eleita e desejei que ela faça bem para o País", escreveu. "Sonhamos juntos o sonho de um País onde os políticos fossem servidores do povo e não se servissem do nosso povo", escreveu.