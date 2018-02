Pelo Twitter Dilma anuncia visita a Posto de Saúde em SP

Antes de embarcar para São Paulo, onde visitará nesta segunda-feira, 04, o Posto de Saúde Jacy, em Guarulhos, a presidente Dilma Rousseff postou, em seu Twitter, mensagem anunciando a ida ao local. "No posto, trabalham profissionais do #MaisMédicos, o programa que está melhorando o atendimento de saúde de 50 milhões de brasileiros", disse a presidente em um dos posts. Em outro, prometeu #maismudancamaisfuturo. A visita está prevista para as 10h30 e o objetivo é dar visibilidade ao programa, considerado vitrine para a sua campanha. "Hoje são 14 mil e 400 médicos brasileiros e estrangeiros em cerca de 3.800 municípios de todo o Brasil #maismudançamaisfuturo", diz a presidente em mais um post.

O governo ainda está confuso sobre o que é agenda de presidente e agenda de candidata. A visita a Guarulhos não aparece na agenda oficial de Dilma, que informa que ela terá, durante o dia, apenas despachos internos em Brasília. As assessorias de governo e de campanha dão informações contraditórias, cada uma dizendo que a visita é de sua responsabilidade.

Na verdade, a visita foi marcada no fim de semana para que a presidente Dilma tenha espaço mostrando ações de seu governo, com visibilidade, no Jornal Nacional. Hoje o telejornal inicia série apresentando o dia dos candidatos. No fim de semana, então, os marqueteiros da campanha decidiram apresentar o seu programa de maior visibilidade na inauguração da série: o Mais Médicos. Por isso, a visita ao Posto Jacy, em Guarulhos.

Nesta nova agenda prevista para a semana, foi incluída também uma visita à hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, no Pará, nesta terça-feira. Quarta-feira, todos os candidatos estarão no debate da Confederação da Agricultura e da Pecuária do Brasil (CNA). Na quinta, Dilma sanciona mudanças na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Assim, tem compromissos já acertados para os próximos dias, garantindo espaço com agendas oficiais.