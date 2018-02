Pela regra atual, prazo para recuo vai até dia da eleição

O prazo para a substituição foi alterado pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado. Mas o Tribunal Superior Eleitoral decidiu ontem que essa alteração só poderá passar a valer nas eleições de 2016 (mais informações abaixo). Pelo texto aprovado no Congresso, a substituição teria de ser feita até 16 de setembro - ou seja, até 20 dias antes da realização da eleição.

Com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, fica valendo a regra atual, segundo a qual nos casos de candidatos majoritários, como é o da vaga no Senado, pode-se substituir o nome até o dia da eleição. E, no caso de candidatos proporcionais - deputados federais e deputados estaduais-, a substituição precisa ser feita até 60 dias antes do pleito. / RICARDO BRITO