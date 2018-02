Pela primeira vez, Supremo condena parlamentar O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou hoje o deputado federal Zé Gerardo (PMDB-CE), que foi acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) de envolvimento com irregularidades no processo de construção de um açude público quando era prefeito de Caucaia. Essa é a primeira vez que o STF condena um parlamentar na história democrática recente. A condenação ocorreu um dia depois de o senador Pedro Simon (PMDB-RS) ter cobrado do presidente da Corte, Cezar Peluso, atitudes do tribunal para combater a impunidade.