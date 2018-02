Pela CPMF, Hélio Costa admite reassumir vaga no Senado

O ministro das Comunicações, Hélio Costa, admitiu nesta terça-feira, 16, a possibilidade de reassumir a vaga no Senado, no lugar do suplente Wellington Salgado (PMDB-MG), um dos maiores aliados do presidente licenciado da Casa, Renan Calheiros (PMDB-MG). Costa disse que assumiria se houvesse necessidade de garantir mais um voto em favor da prorrogação da CPMF. "Eu não descarto (voltar ao Senado) porque eu tenho compromissos com o governo de ajudar na aprovação da CPMF como senador. Então, o voto que está lá, que me representa, que é o do meu suplente, é um voto do governo. Se tiver qualquer dúvida de que ele não possa votar com o governo, eu vou lá no Senado votar com o governo", disse Costa, que participou de um congresso sobre segurança da informação no Palácio do Planalto. Salgado dificilmente votará contra o governo. Mas a volta de Costa ao Senado tem sido discutida com freqüência porque o ministro é um dos nomes cotados para assumir a presidência da Casa. Embora tenha se licenciado por 45 dias, Renan não deverá voltar ao cargo. Questionado sobre a possibilidade de assumir a presidência do Senado, Costa disse não ter "nenhuma informação nesse sentido". "Eu tenho colaborado de todas as formas, conversado com os meus colegas senadores sobre a importância principalmente da aprovação da CPMF, mas não tenho nenhuma informação sobre qualquer movimentação política no sentido de eu conduzir qualquer negociação", respondeu.