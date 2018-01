"Pegaram a pessoa certa", diz Vicentinho O ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, lamentou hoje a morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT). Para ele, o crime foi político e Daniel foi escolhido criteriosamente. "Ele era um dos homens mais inteligentes e importantes do PT. Quem não queria o PT no governo, tinha medo dele porque sabia que, com ele, o PT não iria errar", afirmou. "Pegaram a pessoa certa." Daniel foi escolhido por Luiz Inácio Lula da Silva para ser o coordenador do programa de governo do PT para as eleições presidenciais. Quem também esteve na Câmara Municipal, onde acontece o velório, foi o presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho. Para ele, é preciso primeiro que o caso seja investigado para, depois, concluir se o crime foi ou não político. "O que aconteceu com o Celso é reflexo da violência que acontece todos os dias em São Paulo", disse Paulinho. O velório deve terminar às 15 horas quando acontece uma missa celebrada pelo cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Cláudio Hummes. Até as 11 horas, 11 mil pessoas já haviam comparecido ao velório de Daniel, segundo a Polícia Militar.