Pefelista é o novo relator do processo de cassação de Janene O Conselho de Ética da Câmara escolheu, por sorteio, o deputado Jairo Carneiro (PFL-BA) para relatar o processo de cassação do deputado José Janene (PP-PR).Carneiro substitui a deputada Ângela Guadagnin (PT-SP), que foi afastada do Conselho de Ética, depois do episódio da dança em plenário, em comemoração a absolvição do deputado João Magno (PT-MG). Hoje pela manhã, uma manobra do PT e do PP impediu a Comissão de Comissão e Justiça (CCJ) da Câmara de apreciar o relatório sobre a legalidade ou não da aposentadoria do deputado José Janene (PR), ex-líder do PP, que responde a processo de quebra de decoro por envolvimento com o esquema do mensalão. Os dois partidos não deram quórum. Isso revoltou parlamentares de outros partidos, que não conseguiram juntar o número mínimo de 31 para dar início à sessão. O parecer do deputado José Carlos Biscaia (PT-RJ) é pelo indeferimento da aposentadoria.